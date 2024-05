Primo maggio - Schlein | Con Meloni le condizioni dei lavoratori sono peggiorate

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “È una giornata di lotta contro il lavoro povero, contro il lavoro precario e anche per la sicurezza sul lavoro perché non è possibile in Italia continuare a morire di lavoro. Siamo per questo a Portella della Ginestra, in memoria di una strage di contadine e di contadini che lottavano per il lavoro e per il pane”. È quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly, intervenendo oggi alla manifestazione promossa dalla Cgil per ricordare la strage di Portella della Ginestra. La segretaria del Pd, Elly, è intervenuta oggi alla manifestazione promossa dalla Cgil per ricordare la strage di Portella della Ginestra “Oggi è una giornata di lotta – ha ribadito– al fianco di lavoratrici eche vogliono migliorare le loromateriali che...