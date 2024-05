Proger - ' il ponte sullo Stretto è sicur - siamo fiduciosi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Ildi Messina regge benissimo e il via libera arriverà presto. È un progetto di cui andare orgogliosi, un'operaa e straordinaria di cui tutti dovremmo andare fieri". Lo ha detto Marco Lombardi, amministratore delegato diSpa, società coinvolta nella progettazione del, rispondendo a 'L'Attimo Fuggente' condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio. "Se ilregge? Certo, è un'operaa e innovativa, non c'è alcun dubbio su questo. È ridicolo solo pensare il contrario" ha detto in radio Lombardi incalzato sull'argomento. Dal ministero dell'Ambiente sono arrivate 200 osservazioni. "Se non le avessero fatte sarebbe stato peggio, ma è un processo normalissimo, non c'è nulla di ...