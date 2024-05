Il piano del Comune di Milano per i concerti estivi a San Siro | limite di spettatori e metrò fino a tardi

Milano, 24 aprile 2024 – Per mettere d’accordo tutti, il comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia ha messo a punto un piano per regolamentare i concerti estivi a San Siro, da tempo al centro di polemiche. I residenti hanno più volte lamentato disturbo e disagi ... Continua a leggere>>