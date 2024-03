San Siro e il futuro da stadio per i concerti | “Non è solo la Scala del calcio | qui è stata scritta la storia della musica dal vivo”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano – Le multinazionali deigestione degli impianti, come Live Nation, Eventim e Asm Global “hanno espresso un grande interesse per San”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sulla vicenda delloe la possibile nuova vita dell’impianto dedicato ai grandi eventi live nel caso in cui Milan e Inter decidessero di abbandonare il Meazza. La Maura da ripensare I grandi organizzatori – ha detto il primo cittadino – “sono intorno al tavolo, io li ho incontrati settimana scorsa per un altro motivo, cioè per ragionare sul calendario deidi quest'anno. Noi stiamo cercando di favorire che ivengano a Milano, tenendo però conto delle esigenze dei cittadini che abitano nei dintorni. Quindi c'è San, c'è La Maura che ...

Il TG di Inter -News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

Roma, 15 marzo 2024 –Prima della pausa per la tournee della Nazionale negli Stati Uniti, la Serie A scende in campo la giornata numero 29. Uno dei big match del weekend va in scena a San Siro dove, ... (sbircialanotizia)

Serie A. Inter-Napoli, a San Siro big match tra delusione e riscatto

Uno dei big match del weekend va in scena a San Siro dove, domenica sera, Inter e Napoli si sfidano per cancellare le delusioni generate dalle eliminazioni in Champions. Nerazzurri ampiamente favoriti ...pressgiochi

Napoli, affaticamento per Osimhen: Inter a rischio: Affaticamento muscolare per Osimhen: il nigeriano ha svolto allenamento personalizzato. A rischio la sua presenza contro l'Inter ...gianlucadimarzio

Roma-Milan, derby in Europa League: la semifinale certa di un'italiana fa avvicinare il quinto posto in Champions: Su 197 volte che Milan e Roma si sono scontrate, mai nessuna è stata in ambito europeo. L’urna di Nyon ha pescato come avversaria dei rossoneri, in Europa League, la squadra di De ...ilmessaggero