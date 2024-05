Sangiuliano lancia la ' Capitale dell' Arte Contemporanea' | Vogliamo creare il passato del futuro

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2024 "Ci vorranno anni perché la '' si consolidi, ma io sono convinto che in questo appuntamento avrà un suo successo e un suo risultato. Nelquesto appuntamento io ho coniato uno slogan. Da giornalista, ho dato un titolo: dobbiamoildel. Noi, come Ministero, portiamo avanti la grandezza del nostro, però dobbiamo anche portare avanti l'obiettivo di guardare avanti, cioè di dare un momento di espressività ai giovani di oggi, per potersi misurare con le loro idee e con nuove forme di, nuove forme di espressività. Così tra cento anni potremo sapere come era l'nel 2025" lo ha detto il ministro ...

Il ministro Sangiuliano esulta per il ritorno in Italia dell’Atleta di Lisippo: “Esposto a Fano, ma possibile tour espositivo” | VIDEO - Il ministro Sangiuliano accoglie con favore la sentenza della Corte europea dei diritti umani che impone il ritorno in Italia della statua dell'Atleta di Lisippo.

Nasce la Capitale italiana dell’arte contemporanea, Sangiuliano presenta il bando - Ma l’arte contemporanea va cresciuta e aiutata ad esprimersi e nutrirsi perche creerà le radici del nostro futuro. Lo scopo finale del nuovo avviso pubblico (per la Capitale italiana dell’arte ...

Quattro aule per jazz ed elettronica, la sezione musica di Xnl apre ufficialmente le porte - Esecuzione, composizione, sperimentazione di sonorità, partiture, strumenti contemporanei: venerdì 3 maggio ... natura - che vengono distorti e ricostruiti come sottoinsiemi, per creare una nuova ...

