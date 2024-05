Il compagno Don Camillo - le curiosità sul quinto film della saga con Fernandel e Gino Cervi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 4 maggio 2024) Nella prima serata di Sabato 4 Maggio, Rete 4 ripropone untanto datato quanto piacevole, il cult IlDon. Si trattaquinta pellicola, l’ultima, con, ancora una volta nei panni, rispettivamente, del prete di provincia diventato Monsignore e del sindaco, poi deputato comunista, Peppone. La verve è la stessa dei prequel, con risate assicurate fosse anche la centesima volta che lo si guarda. Ma quanto ne sapete davvero su IlDon? Lepiù interessanti ve le sveliamo di seguito. IlDon: la trama in breve e il cast Peppone parte per la Russia per siglare il gemellaggio di Brescello con una cittadina ...