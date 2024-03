Pisa | lite Iacometti-Provenzano a La7 “La sinistra difende i violenti e le borseggiatrici” “Lei dice grandi cretinate | si vergogni”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Polemica incandescente a Tagadà (La7) tra il deputato del Pd Giuseppee il giornalista di Libero Sandro. La conduttrice Tiziana Panella, sulla scia della denuncia della leader del Pd Elly Schlein, chiede aperché da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sia arrivata una parola di solidarietà agli studenti manganellati ae a Firenze. “Perché da sempre c’è un clima sbagliato in Italia – risponde l’opinionista di Libero – e su questo c’è la responsabilità di forze politiche e culturali. Il problema è che da sempre latutti coloro che violano la legge: gli occupanti abusivi, le, chi non paga l’affitto, i manifestanti, gli anarchici che assaltano le volanti, i ...

Scontri a Firenze e Pisa, il Coisp: “Figli di poliziotti bullizzati. Non vogliono tornare a scuola”: Il Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia denuncia: “Una dozzina di casi in superiori di Firenze, Pisa e altre città, due anche in medie inferiori e non escludiamo altri cas ...lanazione

Verbania: investono rivali con furgone fuori da discoteca, 3 denunciati: (LaPresse) Tre giovani fra i 17 e i 21 anni sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate e omissione di soccorso dai carabinieri ...stream24.ilsole24ore

Pisa verso il turismo 4.0: al via la rivoluzione con H-Benchmark: Pisa, 1° marzo 2024 – Si chiama H-Benchmark ed è la nuovissima piattaforma di hospitality data intelligence che a partire da lunedì 4 marzo sarà installata inizialmente in via sperimentale in 20 ...lanazione