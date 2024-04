Ero in barca - mi cercò Macron… Le strane rivelazioni di Salvini su Draghi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Matteocala il secondo asso nella manica contro Mario. Un premier di cui ha sostenuto il governo ma di cui, a quanto pare, non conserva un grande ricordo. Solo due giorni fa le anticipazioni del suo libro avevano rivelato le modalità poco ortodosse con cui Supermario aveva scelto i ministri in quota Lega, cioè senza condividerne i nomi con il segretario leghista. E oggi dal libro “Controvento”, che fornisce un’illuminante retrospettiva sugli eventi politici del luglio 2022, spuntano nuovi retroscena sulla caduta dell’esecutivo dell’ex banchiere. Nelle pagine del suo libro,, a capo della Lega, solleva il velo su un episodio poco conosciuto, ovvero le pressioni esercitate da figure di spicco dell’arena politica europea come l’allora presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel. ...