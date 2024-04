VIDEO – Sassuolo-Inter Women 2-1 | Serie A Femminile | gol e highlights della partita

Sassuolo-Milan, Stefano Pioli ha deciso di rilanciare Noah Okafor per la sfida di domani contro i neroverdi. La situazione - Sassuolo-Milan, Stefano Pioli ha deciso di rilanciare Noah Okafor per la sfida di domani contro i neroverdi. La situazione Come riferito da Sky, per la gara di domani pomeriggio (calcio d’inizio alle ...milannews24

Allarme Milan, si ferma un big: out contro il Sassuolo - Piove sul bagnato in casa Milan, si ferma un big: out contro il Sassuolo, ecco quando potrà tornare in campo ...milanlive

VIDEO - Caprile-show, ma non basta: l’Empoli cade nel finale a Lecce, gli highlights - Una rete nei minuti finali regala al Lecce la sfida salvezza con l'Empoli. Decide all’89’ il gol di Sansone per l'1-0 che allontana i i salentini dalla zona retrocessione. In avvio erano stati i ...tuttonapoli