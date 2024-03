Roma-Inter Primavera | le formazioni ufficiali di Chivu e Guidi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024), valida per la ventiseiesima giornata di campionato, inizierà alle 13: sono appena uscite le. Di seguito le scelte degli allenatori, LE FORMAZONI: Marin; Plaia, Cherubini, Pagano, Keramitsis, Oliveiras, Mannini, Marazzotti, Alessio, Graziani,no. In panchina: Marcaccini, Ienco, Chesti, Misitano, Nardozi, D’Alessio, Vetkal, Reale, Ivkovic, Mlakar, Della Rocca. Allenatore: Federico: Calligaris; Bovo, Owusu, Di Maggio, Kamate, Motta, Stante, Spinacce, Aidoo, Alexiou, Akinsanmiro. In panchina: Raimondi, Cocchi, Quieto, Berenbruch, ...