Guerra ibrida contro la Russia e soft power sugli europei | gli enti usati a questo scopo dal blocco euroatlantico

(Di sabato 4 maggio 2024) Con la scusa della lotta alla disinformazione l’Occidente a guida angloamericana conduce un altro segmento della suala. Per attuarla si serve di organismi legati in modo più o meno diretto all’Alleanza Atlantica, di cui numerosi situati ai confini nord-orientali dell’Unione Europea. Il loro obiettivo – presentato ovviamente come “difensivo” – è occupare il cyberspazio. Inmodo vogliono tenerlo libero dalle informazioni sgradite ed etichettare come propaganda ostile tutto ciò di diverso che riesce a passare. Asono stati istituiti i cosiddetti Centri di Eccellenza (COE). Quelli accreditati ufficialmente dalla NATO sono 28 e conducono addestrame formazione per gli specialisti sia dei membri NATO che ...