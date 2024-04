"Sono come i carri armati nella prima guerra mondiale" droni di pattugliamento affollano i cieli sull'Ucraina, in corrispondenza della linea del fronte nella guerra con la Russia. Le forze di Mosca ... (sbircialanotizia)

Armis avverte che elezioni in tutto il mondo saranno nel mirino degli attacchi informatici sferrati da stati sovrani - Il 42% degli alti dirigenti IT in tutto il mondo temono che la minaccia sia imminente e hanno già segnalato alle autorità un atto di guerra cibernetica Questi leader IT globali riconoscono le minacce ...ansa

La Russia e la guerra ibrida, il vicecomandante Nato: «Cavi sottomarini in pericolo, a rischio un miliardo di persone» - La sicurezza di quasi un miliardo di persone in Europa e Nord America è minacciata dai tentativi russi di colpire le vaste vulnerabilità delle infrastrutture sottomarine, tra cui ...ilgazzettino

Esperto, guerra in Ucraina riporta la Nato a missione difensiva - "Il conflitto russo-ucraino ha riportato la Nato alla sua missione principale, che è deterrenza e difesa, mentre dalla fine della guerra fredda la Nato si era focalizzata su altre missioni, la gestion ...ansa