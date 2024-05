Graffi sulla barra di Google Pixel 7 Pro e 8 Pro? Guardate che soluzione bizzarra

Super calo di prezzo per SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 12/512 GB: ecco come comprarlo a 1.199€ (prima 1.619€) - Ecco quello che c'è da sapere Google pixel 8 e 8 Pro ancora in offerta: tutti i modelli in sconto con prezzi a partire da 549€. Google pixel 7a a 349€ Vi serve un vecchio supercomputer Il governo USA ...

Continua a leggere>>

Insta360 X4 registra l’impossibile a 360 gradi in 8K - L’action cam (misura 46 x 123,6 x 37,6 mm) integra Bluetooth 5.2, WiFI (2.4GHz, 5GHz), USB-C, giroscopio a 6 assi, 4 microfoni e pesa 203g. Il requisito minimo per iPhone è iPhone 11 o seguente con ...

Continua a leggere>>