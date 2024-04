Quegli alberi sono una vera rivoluzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È un primo approccio, fatto a timidi passi. Si tratta solo di 49 piante ma l’impatto visivo sarà forte. E ancor più forte sarà l’impatto culturale. Perché da fiorentini siamo abituati a una drastica distinzione, il centro e la periferia, divisi dai viali di circonvallazione. Il “verde” è dei viali che, sul modello parigino, ci ha consegnato Firenze capitale, più di un secolo e mezzo fa, e che segnò l’ultima grandeurbanistica della città. La periferia intercala verde e pietra e lo intercalava ancor più prima della guerra quando ancora il boom dell’edilizia che ha accompagnato l’urbanizzazione era di là da venire. Mentre il centro è pietra. Salvo eccezioni, naturalmente, ma così nascoste e private, così sottratte alla vista dei più da non contraddire il principio. Per questo dico che gli aranci in via Cavouruna ...