Francesco Piccolo festeggia i dieci anni della vittoria del Premio Strega

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAdalladeltorna a parlare del suo libro “Il desiderio di essere come tutti” (Einaudi), il testo con cui si è aggiudicato il riconoscimento letterario nel 2014, e lo fa sabato 24 febbraio, alle ore 18, daAlberti a Benevento. Un evento molto atteso che rientra nel ciclo di incontri di “Stregonerie –tutto l’anno”, la rassegna dedicata alla riscoperta dei capolavori del, curata da Isabella Pedicini e Melania Petriello in sinergia con la Fondazione Bellonci e la ditta Alberti. In dialogo con Stefano Petrocchi, direttoreFondazione Bellonci, ...