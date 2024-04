Una giornata con Diodato su Rai Radio2 - fra risat - musica e nostalgia

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Torna giovedì 25 aprile l’appuntamento con la grandedal vivo su Rai: protagonista sul palco diLive sarà, in uno speciale concerto dalla sala B di Via Asiago, dalle ore 21 alle 22 su Rai, sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound. LEGGI ANCHE – Ermal Meta e Noemi conducono il concertone del Primo Maggio 2024 trae diritti Cantautore intenso e ricercato, tra i più apprezzati della scenale italiana e candidato ai David di Donatello per la categoria miglior canzone originale con “La mia terra” del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino,sarà accompagnato da Andrea Bianchi alle chitarre, Gabriele Lazzarotti al basso, Alessandro Commisso alla batteria, Lorenzo Di ...