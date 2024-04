(Di lunedì 29 aprile 2024)e il suo hinterland assorbono circa l?80 per cento dei fondi dei duedeideldel. Sia quello varato mesi addietro e oggetto del recente decreto...

Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano , dice sì all?intesa col Governo - così come richiesto da una sentenza della Corte Costituzionale - sul piano delle opere dei... Continua a leggere>>

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia : La Giunta ha rilasciato oggi l’ intesa della Regione Puglia , così come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2024, per l’approvazione del primo stralcio del “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del ... Continua a leggere>>

Il sì della Regione Puglia all?intesa col Governo per i primi 27 impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo , il decreto dei ministri Fitto, Abodi e Giorgetti con l?elenco delle... Continua a leggere>>

giochi mediterraneo 2026, secondo masterplan per i lavori: a Taranto l’80% delle risorse - Taranto e il suo hinterland assorbono circa l’80 per cento dei fondi dei due masterplan dei giochi del mediterraneo del 2026. Sia quello varato mesi addietro e oggetto del recente decreto ...

Continua a leggere>>

"Isola dei Famosi", è nata una bellissima amicizia tra Valentina Vezzali e Marina Suma - All' Isola dei Famosi è nata una bellissima amicizia tra Valentina Vezzali e Marina Suma. La campionessa e l'attrice sono sempre più complici e solidali. Mentre gli altri naufraghi non fanno altro che ...

Continua a leggere>>

La storia della “flotta fantasma” russa nel mediterraneo: perché non è una notizia - La rotta Mar Nero-mediterraneo serviva anche ad altri scopi ... In questo senso la Crimea, e in particolare il porto di Sebastopoli, giocano un ruolo fondamentale.

Continua a leggere>>