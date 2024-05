Germania | Letta - ' siamo con Matthia - violenza non vincerà mai'

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "con tes. Lanonmai". Così Enricosu twitter sull'europarlamentare tedesco della Spd,s Ecke, candidato in Sassonia alle elezioni europee che ieri è stato aggredito e gravemente ferito mentre affiggeva manifesti a Dresda.

SANT?ANGELO IN VADO nella villetta del mistero di via Petrarca si sarebbe consumata una violenza sessuale aggravata, perché vittima del l?abuso sarebbe un minore nne. Un minore che... Continua a leggere>>

Bortone legge la replica di Scurati alla Meloni - Che Sarà alla fine, ha parlato Antonio Scurati . Il diretto interessato di tutto il caso Rai esploso in giornata, in diretta a Che Sarà – dove avrebbe dovuto partecipare con il monologo sul 25 aprile – ha mandato la sua stizzita risposta a ... Continua a leggere>>

Germania: letta, 'siamo con Matthias, violenza non vincerà mai' - Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Siamo con te Matthias. La violenza non vincerà mai". Così Enrico letta su twitter sull'europarlamentare tedesco della Spd, Matthias Ecke, candidato in Sassonia alle ... Continua a leggere>>

Virginie Efira, le mille sfumature di una donna - L'attrice belga sa muoversi tra ruoli molto diversi: dalla suora con fantasie erotiche di Verhoeven, alla donna ... Continua a leggere>>

Guido Crosetto: "Se Kiev cede è un disastro per tutti. Ma escludo l'intervento diretto dei nostri militari" - Il titolare della Difesa: "Non giudico Macron, ma non comprendo l'utilità di dichiarazioni da Parigi che innalzano la tensione". Continua a leggere>>