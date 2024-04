Scurati alla Meloni | Quanto lei afferma è falso Usa il suo potere per denigrare un privato cittadino Questa è violenza La risposta dello scrittore alla Premier letta dalla Bortone a Che Sarà

(Di sabato 20 aprile 2024)legge la replica di- Chefine, ha parlato Antonio. Il diretto interessato di tutto il caso Rai esploso in giornata, in diretta a Che– dove avrebbe dovuto partecipare con il monologo sul 25 aprile – ha mandato la sua stizzitaa Giorgia, che era intervenuta a gamba tesa sulla vicenda, sostenendo che la Rai si sarebbe “rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo”. Mentre scorrono i titoli di coda, Serena– che in apertura di puntata ha manifestato tutto il dissenso sulla vicenda – fa sapere che “è arrivata adesso la ...

Parla in serata, Antonio Scurati , dopo una giornata di silenzio in cui la parola l'hanno presa gli altri, da destra a sinistra passando per Serena Bortone e la Rai. Il caso Che sarà scoppia al ... (liberoquotidiano)

Il post di Serena Bortone, conduttrice di “Che sarà” in onda su Rai3: appreso la notizia ieri sera con sgomento. Corsini (Rai): nessuna censura, accertamenti in corso. Il Cdr della redazione ... (corriere)

Il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile censurato dalla Rai e letto da Serena Bortone - Nel corsa del programma “Che sarà”, la conduttrice Serena Bortone ha letto il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile che lo stesso scrittore avrebbe dovuto recitare stasera in trasmissione. Leggiam ...libreriamo

Monologo Scurati, Meloni: “La Rai non paga 1800€ per un minuto”. Lo scrittore replica: “Falsità, silenziato mio pensiero sul fascismo” - La risposta di Scurati arriva in serata: fa notare alla Premier che è lei stessa a "riconosce di non sapere 'quale sia la verità' sulla cancellazione dell' intervento in Rai", smentendo le sue dichiar ...ilriformista

E Giorgia Meloni pubblica il testo del monologo per negare la censura - Nel pomeriggio di oggi (20 aprile) dopo molte ore e altrettante polemiche sullo stop al monologo di Antonio Scurati che doveva andare in onda nella trasmissione di Serena Bortone, anche la Presidente ...articolo21