Nuovo ultimatum di Israele a Hamas | Accordo entro una settimana o entriamo a Rafah La risposta | Vogliono far fallire i negoziati

(Di venerdì 3 maggio 2024)risponde alle richieste di maggior tempo avanzate daper raggiungere unsu un cessate il fuoco a Gaza e lancia un altroal partito armato che governa nella Striscia, facendo sapere che se non si arriva a un’intesauna, comincerà l’operazione a. Un messaggio che ha provocato ladi, secondo cui Benyamin Netanyahu continua a rilasciare dichiarazioni ai media allo scopo di sabotare gli sforzi per ottenere una tregua, come dichiarato da Hossam Badran. I suoi negoziatori, ha aggiunto, stanno attualmente discutendo, a livello interno e con altri gruppi armati palestinesi, la proposta di tregua trasmessa alla fine di aprile, prima di tornare al Cairo dove si svolgeranno i ...

Israele risponde alle richieste di maggior tempo avanzate da Hamas per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e lancia un altro ultimatum al partito armato che governa nella Striscia, facendo sapere che se non si arriva a un’intesa entro una settimana , comincerà l’operazione a Rafah. ... Continua a leggere>>

Ultimatum di Israele ad Hamas : "Intesa in una settimana o entraimo a Rafah" . Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti egiziane. Ma non solo. L'indiscrezione è stata ripresa anche da Haaretz. Intanto, un alto funzionario di Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ... Continua a leggere>>

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 210. Hamas ha fatto sapere che presto invierà una delegazione in Egitto per proseguire nei colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Ma Israele preme e lancia un Ultimatum : “Intesa in una settimana o entriamo a ... Continua a leggere>>

Sette giorni per accettare la proposta, l’ultimatum di Israele ad hamas: “Poi il via alle operazioni a Rafah” - hamas ha una settimana di tempo per accettare la proposta di tregua presentata da Israele. Superato tale finestra temperale comincerà l’operazione a Rafah. A darne notizia il Wall Street Journal, che ... Continua a leggere>>

Israele lancia l'ultimatum a hamas: «Accordo in una settimana o entriamo a Rafah». Ancora proteste pro-Palestina - Continuano le proteste di migliaia di studenti in tutto il mondo contro il conflitto in Medio Oriente. A Gaza la situazione è drammatica e sembra allontanarsi sempre di ... Continua a leggere>>

Quelle armate della notte che agitano i campus senza raziocinio - La passione acceca i giovani universitari, che minacciano la convenzione democratica di Chicago e la rielezione di Biden contro Trump. E non vedono Odessa sotto le bombe e le atrocità di hamas ... Continua a leggere>>