Gaza - Blinken Usa | Hamas unico ostacolo all' accordo per una tregua

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – “è l’ad unper il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a”. Lo ha ribadito il segretario Usa, Antony. Intanto oggi è attesa al Cairo una delegazione del gruppo di miliziani palestinesi per i negoziati. “Aspettiamo di vedere se, in effetti, possono accettare un sì come risposta sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi”. E ha avvertito: “Un attacco israeliano a Rafah, la città nel sud della Striscia didove sono ammassati più di un milione di palestinesi sfollati a causa della guerra, causerebbe danni oltre l'accettabile”. Segui le notizie in diretta Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Clicca qui

