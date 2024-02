Crollo Firenze | Fratoianni Avs | Serve reato omicidio sul lavoro o è solo retorica

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2024 "Con quella diassistiamo all'ennesima strage sule non basta più il cordoglio. Servono più ispettori e più controlli nei cantieri e nelle aziende, occorre intervenire sulla catena infinita di appalti e subappalti che questo governo ha ulteriormente allungato.ildisulaltrimenti è". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, in un video su X."Di fronte a questa insopportabile tragedia continua, la gran parte della politica - aggiunge il parlamentare rossoverde toscano - si costerna, si indigna, si impegna (a parole)... e poi getta la spugna con gran dignità, come ...

Firenze , 17 febbraio 2024 – trave o pilone , quali sono le cause che hanno determinato il crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze ? È ... (lanazione)

Firenze , 17 febbraio 2024 – È una mattina di lavoro come le altre. È venerdì 16 febbraio. Cinquanta operai si trovano nel cantiere di via Mariti , a ... (lanazione)

Erano originari della Tunisia e del Marocco, ma come molti connazionali erano venuti in Italia alla ricerca di lavoro e orizzonti più stabili. ... (ilgiorno)

Erano originari della Tunisia e del Marocco, ma come molti connazionali erano venuti in Italia alla ricerca di lavoro e orizzonti più stabili. ... (ilgiorno)

proseguono a Firenze le ricerche dei vigili del fuoco dell'ultimo operaio ancora disperso sotto le macerie dopo il Crollo nel cantiere in via Mariti ... (liberoquotidiano)

Crollo Firenze, individuato il quinto corpo: chi sono le vittime. Nardella: 'Basta piangere' e Schlein apre al Governo 'lavoriamo insieme': Leggi anche Crollo Firenze, si cerca il quinto operaio tra le macerie del cantiere Esselunga. Ipotesi Ddl con patente a punti sulla sicurezza Tragedia di Firenze, la rabbia dei sindacati: 'Non può ...

Un operaio muore schiacciato da una lastra di cemento in Calabria: tre indagati | Cade dal tetto nel Perugino, è grave: Leggi Anche Crollo nel cantiere di un supermarket a Firenze, trovato il quinto corpo: si indaga per omicidio colposo plurimo e crollo colposo Leggi Anche Tragedia Firenze, Calderone: 'In arrivo norme sulla sicurezza degli appalti' Gli indagati Si tratta del titolare della ditta per cui lavorava Malaj, indagato per omicidio ...

CONFAPI NAPOLI - Sicurezza sul lavoro, Marrone: "Serve una svolta, basta con i ribassi selvaggi": “Abbiamo appreso con grande dolore la notizia degli operai deceduti nel crollo di Firenze. Confapi Napoli è vicina ai familiari e a quanti sono stati colpiti da una tragedia che ci scuote tutti”. Lo a ...

Crollo a Firenze: si cerca l’ultimo disperso: Mentre nella notte appena trascorsa è stato recuperato dai vigili del fuoco di Firenze il corpo senza vita della quarta vittima del crollo nel cantiere dell’Esselunga in via Mariti, oggi proseguono le ...

Crollo Firenze, continuano le ricerche dell'ultimo operaio disperso: Proseguono ormai da diverse ore le operazioni di ricerca dell'ultimo operaio disperso da parte dei vigili del fuoco, dopo il drammatico crollo di alcuni solai in un cantiere a Firenze, provocato dal ...