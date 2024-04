Serie A2 | ore 20 | 30 al PalaDozza il recupero del match con i lombardi allenati dall’ex bianconero Valli Fortitudo | c’è Treviglio per riscattarsi E Caja testerà l’assetto in chiave playoff

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lasciata alle spalle le scorie per la sconfitta di Agrigento, in casasi volta pagina e ci si appresta a scendere di nuovo in campo, alla 20,30 alper affrontare, neldella terza giornata della fase a orologio,. Settima nel girone verde la formazione bergamasca è allenata da Giorgio, tecnico cresciuto sotto le Due Torri e annovera tra le proprie fila tra gli altri l’ex Barbante e l’ex Virtus Luca Vitali, oltre a Nicola Giordano. Appena una settimana fahanno dato via allo scambio che ha portato Marco Giuri, oggi il suo esordio in Piazza Azzarita, a Bologna e Giordano ina.è squadra dalla grande esperienza grazie anche alla coppia straniera ...

