Fondazione Arezzo Intour - l’Assessore comunichi alla città il nome del nuovo direttore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 –ildel, la nota del Consigliere comunale Michele Menchetti. Lo scorso 15 aprile la commissione esaminatrice del bando per l’individuazione deldellaha preso la sua decisione: perchéal turismo - nonché Presidente della suddetta- non comunicaildel? Dopo che per due volte in Consiglio Comunale mi è ...