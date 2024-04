La fuga dei camerieri italiani | a Londra per ottenere il visto bisogna guadagnare più di 45mila euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 aprile 2024) Sono migliaia i giovani che da anni chiudono la valigia per tentare la fortuna nel Regno Unito., in particolare, è stata un po’ la New York degli anni 2010, il sogno americano – più accessibile con un volo Ryanair – di tanti, partiti con poca conoscenza della lingua e nessun obiettivo preciso, se non quello di fare un’esperienza. Un desiderio ora negato dalle ferree regole della Brexit entrate in vigore la scorsa settimana, che spingono ia ritornare a casa, o comunque abbandonare il paese. Il costosodi lavoro al tempo della Brexit Le normative recenti hanno aumentato la soglia salariale minima per undi lavoro, da 26mila a 38.700 sterline: chi guadagna meno di questa cifra non può sperare di trovare lavoro. E ad avere uno stipendio più basso sono la maggior parte ...