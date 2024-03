’Parole in cammino’ | il festival per rilanciare la lingua italiana

(Di venerdì 29 marzo 2024) Quattro giorni, tanti argomenti, ospiti e voglia di integrazione. Si aprirà il 3 aprile nell’aula magna dell’università per Stranieri, Virginia Wolf, la settima edizione di ‘Parole in cammino:dell’italiano e delle lingue d’Italia’. Fino a sabato, un programma denso di incontri, curato dalla direzione artistica di Massimo Arcangeli. Dopo i saluti istituzionali, il primo evento si intitola ‘Apprendimento e insegnamento dell’italiano a migranti: teorie, esperienze e buone pratiche’, con Cinzia Anselmi, Carla Bagna, Antonella Benucci, Sabrina Machetti, Elena Ristori e Raymond Siebetcheu. Alle 12.30 Mauro Moretti e Virginia Minnucci terranno il secondo incontro ‘Accogliere, integrare, respingere. Italia e Unione Europea di fronte al fenomeno’. Alle 15 Giovanna Dimitri e Roberta Rachini parleranno di ‘L’empowerment femminile, l’intelligenza artificiale e il ...

