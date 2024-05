Fedez - la Ferragni è già un ricordo? Avvistato con donna misteriosa VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 4 maggio 2024), oramai laè diventata solamente un? Il cantante è stato avvisato con unadimentica Chiara? A quanto pare, dagli ultimi filmati che circolano in rete, pare proprio di sì. Oramai nel mondo del gossip non si sta parlando d’altro se non dell’avvistamento che vede come protagonisti lo stesso cantante ed unaal suo fianco. Un’altra bionda che, ovviamente, non è affatto la nota imprenditrice digitale. Non è affatto un mistero che il rapporto tra i due sia terminato da alcuni mesi. In primis da quando è scoppiato il “Pandoro-gate“.(Ansa Foto) Cityrumors.itPoi la fine del loro matrimonio (anche se di ufficiale non c’è ancora ...