Ferragni | Fedez è già un ricordo? Spunta una clamorosa indiscrezione

Chiara Ferragni, Fedez già dimenticato? La nuova fiamma un ex di Michelle Hunziker

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) Chiaraè solamente un? Nelle ultime oreunache la riguarda insieme ad un altro personaggio famoso Una giornata intensa dal punto di vista del gossip. Lo stesso che vede come protagonista Chiarae la sua intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘. Della questionenon ne ha voluto parlare sino in fondo, ma ha precisato che i problemi si risolvono in famiglia e in nessun altro posto. La cosa certa è che il cantante, dalla scorsa domenica, non è più rientrato a casa. In queste ultime ore, però, è uscita fuori unache riguarderebbe addirittura il suo nuovo fidanzato. Chiara(Ansa Foto) Cityrumors.itA ...