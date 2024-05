F1 - Verstappen vince la sprint race di Miami ma stavolta Leclerc è vicino

(Adnkronos) – Max Verstappen si aggiudica anche la gara Sprint del Gp di Miami di F1, la nona gara Sprint sulle 14 disputate. Il pilota della Red Bull, partito dalla pole position e rimasto in testa dall'inizio alla fine della gara , si è imposto sulla Ferrari di Charles Leclerc e sul compagno di ... Continua a leggere>>

poche emozioni ed un solo vero grande dominatore nella Sprint del Gran Premio di Miami 2024, valevole come sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Scattando dalla prima posizione in griglia, Max Verstappen ha respinto con aggressività l’attacco di Charles Leclerc in partenza, ... Continua a leggere>>