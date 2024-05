Charles Leclerc si toglie qualche sassolino | Felice di aver zittito chi ha la memoria corta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Non si presentava come una Sprint Qualifying semplice per. A Miami, sede della sesta tappa del Mondiale 2024 di F1, il formato “Sprint” si replica dopo quanto accaduto in Cina. Un venerdì quindi insolito quello messo alle spalle dai piloti e dai team: una sessione di prove libere (unica del week end) e l’attacco al tempo per definire la griglia di partenza della Sprint Race di oggi (ore 18.00 italiane). Non era iniziato ben il day-1 del fine-settimana in Florida per. Neanche il tempo di terminare il suo primo giro cheè incappato in un errore molto banale, in corrispondenza della curva-16, il tratto di pista più stretto dell’intero circuito americano. Il ferrarista non è riuscito a rimediare al testacoda ed è stato costretto a spegnere la macchina e a saltare l’intera ora di libere. Un ...