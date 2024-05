Europei ginnastica - Tecchi Fgi | Bellissima manifestazione con vista sulle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 4 maggio 2024) (Adnkronos) – Un plauso al Comitato organizzatore dei Campionatiche registrano un grande successo di pubblico e un augurio per ledi Parigi che vedranno le atlete italiane partecipare con grandi ambizioni. Da Rimini Gherardo, presidente della Federazioned’Italia (Fgi), durante il talk sullaorganizzato da Bper Banca, sponsor dei campionati, ha fatto il punto su un movimento in grande crescita. “E’ un bel segnale – ha spiegato– ma non è un segnale isolato, è ripetuto in tutti i posti in cui facciamo le gare. Sono stato a Porto Sant’Elpidio a vedere l’aerobica e ho visto tanti ragazzi che gareggiavano e tanta gente. Dovunque muoviamo le folle, vuol dire che le cose stanno andando bene e che la ...