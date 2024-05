Europei ginnastica - Maggio | Sono quasi pront - sguardo fisso alle Olimpiadi

Rimini, 4 mag. (Adnkronos) - “Sto molto meglio, sono venuta a sostenere le mie compagne, la mia riabilitazione sta andando bene e posso dire di essere tornata quasi come prima”. Parole rassicuranti quelle di Martina Maggio , atleta della nazionale di ginnastica intervenuta al talk organizzato da ... Continua a leggere>>

oggi sabato 4 maggio va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Prosegue la rassegna continentale alla Fiera di Rimini con la disputa delle finali di specialità seniores: verranno messi in palio quattro titoli e dodici medaglie sui singoli attrezzi.

oggi venerdì 3 maggio va in scena la seconda giornata degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Prosegue l'avventura a Rimini con le qualificazioni juniores: si inizierà alle ore 10.45 e si andrà avanti fino alle ore 20.00 circa. Scenderanno in pedana le under 16 del Vecchio Continente