Sondaggio Swg in vista delle europee Il Pd paga dazio per l’inchiesta in Puglia mentre la Lega annega nei mal di pancia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Da un lato le inchieste inche tormentano una parte del centrosinistra, dall’altro le tensioni che agitano il centrodestra. Sono queste le due principali direttrici che stanno pesando – non poco – sulle intenzioni di voto dell’elettorato italiano. Come emerge dall’ultimodi Swg per La7, lo scossone maggiore lo subisce il Partito democratico che nell’ultima settimana, a causa del terremoto giudiziario a Bari e dintorni e alla reazione ‘poco vigorosa’ davanti a simili avversità, cede lo 0,4 per cento, assestandosi al 19,4 per cento. Si tratta di una battuta d’arresto che allontana i dem di Elly Schlein dalla soglia psicologica del 20 per cento e soprattutto dalla rincorsa a Fratelli d’Italia che resta il primo partito. Infatti, la creatura di Giorgia Meloni è riuscita a guadagnare lo 0,3 per cento, interrompendo una discesa iniziata da ...