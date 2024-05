FOTO Europee - Lonardo SUE | Serve un’Europa forte Renzi un valore aggiungo per la lista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAll’indomani della presentazione delle liste per le Elezionidell’8 e 9 giugno, il movimento politico di Clemente Mastella ha dato il via alla campagna elettorale. Un incontro “proibito” alla stampa presso l’aula magna dell’Università Giustino Fortunato, per radunare tutti gli amministratori e sostenitori di “Noi di Centro” e lanciare la corsa di Sandraper un seggio al Parlamento Europeo con la“Stati Uniti d’Europa“ La stessa, intervenuta prima della manifestazione ha lanciato la sfida alla Lega del rampollo Luigi Barone: “, contrariamente a quelli che dicono che c’è bisogno di “meno Europa e più Italia”. Salvini non ha capito niente, prova solo a cavalcare l’onda degli euroscettici per ...