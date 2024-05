Estra di successo - 17 milioni di dividendi

Il talento apuano approda in Francia: Tour francese per l’Orchestra Giovanile Giorgini. Dal 12 al 15 aprile, l’Orchestra Giovanile Giorgini ha varcato per la terza volta le Alpi per tenere due concerti nella regione dell’Auvergne. Dopo la prima giornata trascorsa a Lione, il gruppo di giovani ... Continua a leggere>>