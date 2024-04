Orchestra Giovanile Giorgini | Successo in Francia con due concerti emozionanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il talento apuano approda in: Tour francese per l’. Dal 12 al 15 aprile, l’ha varcato per la terza volta le Alpi per tenere duenella regione dell’Auvergne. Dopo la prima giornata trascorsa a Lione, il gruppo di giovanili, accompagnati dagli insegnanti Corrado Giunti, Ilaria Tedeschi e Luca Bianchi, sono giunti a Saint Remy de Chargnat dove nel pomeriggio di sabato hanno suonato nella splendida chiesa di Notre-Dame de Chargnat, edificio religioso risalente al XII secolo; qui gli alunni della locale scuola elementare, accompagnati dall’, hanno cantato insieme ai loro colleghi italiani, La Vie en rose , il famoso brano della ...