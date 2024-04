Chiude l’Orange Football Club a Roma - società morosa con il Comune per milioni di euro

(Di martedì 30 aprile 2024)la struttura deldi Villaggio Olimpico: lasportiva eracon ildiperdi. Chiuso(credits @Corriere) – Ilcorrieredellacitta.comdefinitivamente l’esperienza del. Ilè rientrato in possesso del centro sportivo, dopo che laera diventataper diversidicon l’Amministrazione. Una storia dai toni ...

Statuto Football Club è il titolo del nuovo album della storica band mod torinese Statuto , in uscita prima dell’estate per Egea Music. Andiamo a saperne di più. “ Statuto Football Club ” è il nuovo album della band Statuto Statuto Football Club è il titolo del nuovo album della storica ... Continua a leggere>>

A 1 Football Club in onda su 1 Football Station sono intervenuti gli ex calciatori Garics e De Marchi . Hanno entrambi parlato, tra l’altro del Napoli che verrà. Di seguito i passaggi più interessanti. 1 Football Club: Garics sul Napoli e su Prass “Gli ingredienti giusti deve metterceli la ... Continua a leggere>>

Il gagliardetto del Queen’s Park Football Club Il Queen’s Park Football Club è un antichissimo (il più vecchio) Club di calcio scozzese . Nato nel 1867 a Glasgow su iniziativa di un gruppo di persone appartenenti alla Young Men’s Catholic Association – YMCA. Il gagliardetto oggi presentato, in uso ... Continua a leggere>>

MERCATO - Galetti: "Nessuna chance per Conte al Napoli, Italiano è il più vicino agli azzurri" - A “1 football club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato: Antonio Conte è davvero vicino al Napoli “La verità, probabilm ...

Continua a leggere>>

IL COMMENTO - La Marca: "Conte l'uomo giusto per il Napoli, Dovbyk è un calciatore maturo per gli azzurri" - A “1 football club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca: Napoli-Roma – “Ci si aspettava una reazione d’orgoglio dopo la prova “apatica” di Emp ...

Continua a leggere>>

Roma, chiuso l'Orange football club al Villaggio Olimpico per il mancato pagamento al Comune della concessione - Sulla struttura c'era una determinazione dirigenziale di decadenza. Sul posto gli agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana. Il centro è già stato rimesso a bando dal Dipartimento Sport e Politiche g ...

Continua a leggere>>