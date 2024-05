Eleonora Giorgi accompagna emozionata il figlio all’altare a un mese dall’operazione per il cancro – FOTO

Eleonora Giorgi ha accompagna to all’altare il figlio Andrea Rizzoli a un mese dall’intervento chirurgico al quale si è sottoposta per rimuovere il tumore al pancreas dal quale è stata colpita. L’attrice è apparsa in splendida forma.Continua a leggere Continua a leggere>>

A Matteo Garrone il David di Donatello per il miglior film e la migliore regia per 'Io Capitano' - Standing ovation per Vincenzo Mollica, premiato per aver raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia (ANSA)

Clizia Incorvaia ci ripensa sul matrimonio con Paolo Ciavarro e cambia data, location (e anche vestito) - Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno a nozze il 12 luglio in Versilia. Cambiati, dunque, data e luogo del matrimonio: inizialmente dovevano sposarsi l'11 ottobre in

