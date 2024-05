Giro d’Italia in lutto | è morto Imerio Massignan - per tutti fu semplicemente l'”Angelo del Gavia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 4 maggio 2024) Si è spento a 87 anni, straordinario interprete del ciclismo degli anni '60 che al Toru de France vinse per due volte la classifica scalatori. Ma la sua figura è legata soprattutto ald'Italia dove, nel 1960, arrivò per primo sul Passo Gavia, staccandoin salita e guadagnandosi il soprannome che lo accompagnò per sempre, "l'Angelo del Gavia"