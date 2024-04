Simona Ventura a Belve | dalla droga all’aborto fino alla pace fatta con Mara Venier e Barbara D’Urso

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’intervista diè la conferma che crollare si può, ma sopratutto si può rinascere. Proprio come la fenice risorge dalle sue stesse ceneri, Super Simo è riuscita a volare alto oltre le critiche tornando, passo dopo passo, al successo. Nel lungo faccia a faccia con Francesca Fagnani non si è mai risparmiata e, come una guerriera, ha mostrato tutta la sua forza, ma anche la sua fragilità.: “la? Volevano far girare la voce” Che belva si sente? Inizia così l’intervista di Francesca Fagnani a. La conduttrice di tantissimi programmi di successo si descrive come un “pulcino mannaro”. «Mi sento una nuova belva che è il pulcino mannaro: io sono un pulcino, ma a volte mi trasformo ...