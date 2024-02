UniBg | dall’anno accademico 2024 25 inseriti due nuovi dottorati di ricerca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bergamo. L’offerta dottorale diper l’anno/25 si arricchisce di dueprogrammi per i quali è stato avviato l’iter istitutivo: il dottorato in Sustainable Technologies for Industrial and Construction Engineering e il dottorato in Landscape Studies for Global and Local Challenges (Studi sul paesaggio tra sfide globali e locali). L’aggiornamento e il rafforzamento dei percorsi di dottorato è una delle azioni del Piano strategico sviluppato dal Rettore Sergio Cavalieri, il quale punta a creare un vivaio di giovanitori etrici attraverso percorsi di formazione dottorale che valorizzino la multi e interdisciplinarità e fortemente internazionali. Per il XL ciclo, ovvero per l’a.a./2025, l’Ateneo prevede di finanziare con risorse ...