(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Con questoviene presa come unae quindi come tale va repressa, qualsiasi cosa che non rispetti l'ideale della famiglia stile ‘Mulino Bianco' viene considerata innaturale. Purtroppo le nostre battaglie su questi temi non fanno le prime pagine ma credo sia importante persistere insieme, soprattutto se il nostrola pensa diversamente”. Lo ha detto la leader di +Europa Emma, capolista nel Nord-Ovest e candidata al Centro per Gli Stati Uniti d'Europa, partecipando al congresso dell'Associazione radicale Certi. “Le intenzioni di questosu alcuni temi erano chiare. Sulle adozioni omogenitoriali o bisessuali per esempio, la circolare Piantedosi che chiedeva ai Sindaci ...

“Libertà di stampa, libertà di in forma zione, libertà. Una colonna portante della nostra Costituzione, messa in discussione da un Governo sempre più insofferente a ogni forma di controllo ”, così il capogruppo al Senato del Partito Democratico, Francesco Boccia . “Ci battiamo dall’inizio di questa ... Continua a leggere>>

Diritti: Bonino, ‘per governo Meloni ogni differenza è devianza da reprimere’ - Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Con questo governo, ogni differenza viene presa come una devianza e quindi come tale va repressa, qualsiasi cosa che non rispetti l’ideale della famiglia stile ‘Mulino Bian ... Continua a leggere>>

Ucraina, Fratoianni: “Il governo è diviso ma ripropone una linea che non funziona. La guerra non si ferma puntando sull’escalation militare” - "Non è solo una questione di pacifismo ma anche di efficacia. Una linea fondata sull'escalation militare non funziona" ... Continua a leggere>>

Giornalisti: Schlein, ‘calo Italia No sorpresa, Rai megafono governo e su Agi peggio di Orban’ - Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Una “parte della dichiarazione” che verrà sottoscritta oggi a Berlino dai leader Pse “riguarda anche il muoversi in difesa del pluralismo e dell’indipendenza dei giornalisti ... Continua a leggere>>