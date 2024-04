Governo | Italia pronta a ogni scenario

(Di sabato 13 aprile 2024) La premier Giorgia Meloni,che ha sentito telefonicamente il ministro degli Esteri Antonio Tajani,quello alla Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Mantovano,segue con "grande attenzione" l'attacco sferrato dall'Iran a Israele. "Sono in costante contatto con le Ambasciate d'a Tel Aviv e a Teheran. Ilè pronto a gestiretipo di-ha detto Tajani- Teheran mi ha rassicurato sulla massima attenzione per i militarini.Il nostro ruolo è invitare tutti alla prudenza".

La Direttiva europea case green ha ottenuto il via libera definitivo: l’Ecofin ha trovato la maggioranza qualificata richiesta per approvare le nuove norme, con il solo voto contrario di Italia e ... (quifinanza)

Roma. “L’ordinanza del Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’ operato del Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud della Presidenza del Consiglio e, conseguentemente, ha sospeso gli ... (casertanotizie)

Damiano De Felice, l'Italiano che combatte la resistenza agli antibiotici - Romano, 37 anni, lavora per CARB-X, acceleratore no profit creato dal Governo Usa per finanziare lo sviluppo di nuovi antibiotici e per combattere la ...repubblica

