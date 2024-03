Di Marzio: “Leao al Milan come Lautaro all’Inter. Stanno bene e - Di Marzio: "La situazione di Leao al Milan è un po' come quella di Lautaro all'Inter: stanno proprio bene e non lasciano trasparire di voler andare altrove" ...informazione

GdS - Inzaghi per scudetto e record. Sommer c'è, Lautaro pure: la probabile formazione - L'Inter torna in campo. Dopo giorni e giorni di polemiche dopo l'1-1 con il Napoli, domani sera i nerazzurri ospitano l'Empoli al Meazza con l'obiettivo di tornare al successo ...fcinternews

EDICOLA / CdS: Inter, è countdown scudetto. Domani altre cinque gare di A - Colpo Milan a Firenze: fenomeno Leao. Il Napoli in ginocchio, addio sogni Champions: l'Atalanta sbanca il Maradona". Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA ...fcinter1908