Ammo bello! - la Delfes Avellino lancia il claim per i playoff

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAbbiamo deciso di accompagnare i Play-off con il!”, perché rappresenta la nostra identità, tutto ciò che siamo ed in cui crediamo. È l’espressione che usiamo come incoraggiamento ogni volta che una sfida sembra impossibile e, allora, “, muoviti!” che sta per “ce la puoi fare!” È incitamento, sostegno, entusiasmo. L’invito a non arrendersi. È soddisfazione, gioia, condivisione. “” non è solo un’espressione dialettale, ma un tratto distintivo della caparbietà e del cuore del popolo avellinese. È il grido di determinazione e fiducia che risuona nelle strade della nostra Città, incarnando lo spirito intraprendente e resiliente dei suoi abitanti. È il nostro modo per dirvi che siamo pronti a dare il massimo ...

Vladimir Putin reeling as Ukraine 'wipes out more than 1,000 Russians' in bloody fighting - Ukraine has also taken out 16 armoured cars, 37 artillery systems, and 21 UAV systems but remains concerned about Russia's relentless offensives.

Continua a leggere>>

Jeezy Dragged On Social Media Over Alleged Home Security Footage With AK-47 - On April 25, Jeezy denied domestic violence allegations in a statement released on his personal Instagram account after leaked court docs revealed Mai is claiming physical abuse. Jeezy described the ...

Continua a leggere>>

India must remain a secular state: BJP’s Baharampur candidate Nirmal Saha - The surgeon has big plans for the Congress pocket borough provided, he says, the Mamata government ‘lets him work’ ...

Continua a leggere>>