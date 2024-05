Davvero il governo Meloni vuole cancellare la Decontribuzione Sud per le assunzioni nel Mezzogiorno?

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 4 maggio 2024) Il ministro Fitto dice di no, ma molti nell'opposizione non sono convinti. LaSud è un incentivo da oltre tre miliardi di euro all'anno che interessa circa due milioni di lavoratori, e scade a giugno 2024. Fitto ha detto che il"avvierà un negoziato" con l'Ue per rinnovarla ancora, ma non ha dato altre informazioni.