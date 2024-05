Ultimo schiaffo al Mezzogiorno | Fitto blocca la decontribuzione Sud

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Che questo governo abbia dichiarato guerra al Sud non ce lo dice solo il disegno leghista sull’Autonomia differenziata. L’come lo chiama il leader del M5S, Giuseppe Conte, alarriva con la decisione del governo Meloni di fermare la “Sud”. L’indiscrezione arriva da Repubblica. Il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele, replica con una lunga nota in cui fa la storia della misura, giudica “falsa e pretestuosa” la ricostruzione offerta dalle opposizioni che hanno denunciato lo smantellamento della norma, ma di fatto conferma che il governo ha deciso di non chiederne più all’Europa l’autorizzazione a prorogarla, nell’ambito degli aiuti di Stato. Autorizzazione fino a oggi sempre concessa da Bruxelles. Le finte ...