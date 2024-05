David Donatello - Rutelli Anica | Prova di vibrante vitalità del nostro cinema

Firenze, 4 maggio 2024 – “Io Capitano” per la regia di Matteo Garrone ha vinto il premio Massimo dei David di Donatello, quello come miglior film. La pellicola vede, come co-sceneggiatore, anche Massimo Ceccherini insieme a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri Ma il premio come ... Continua a leggere>>