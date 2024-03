(Di sabato 16 marzo 2024) Commozione. Emozione. Lacrime ma anche tanti ricordi belli. Di impegno civile, quello che soprattutto(nella foto), aveva profuso per il suo. Che ha ricambiato stringendo in un abbraccio la sua famiglia, prima di tutto Sofia. Nello stesso giorno, in un batter di ciglia, ha perso il padre,appunto, ed il fratello, 62 anni, che si stava recando dal genitore, avvertito della sua morte. Un abbraccio rappresentato daldello sportdi persone, molti sono infatti dovuti rimanere fuori. Qui la cerimonia laica, iniziata alle 14,30 e durata quasi un’ora, per dire addio a padre e figlio proprio in quella struttura sportiva resa possibile dall’impegno di. Le due bare accanto, al centro del ...

Chianciano, il paese in lutto. Palazzetto stracolmo per l’addio a Giuseppe e Davide Biancolini

Ieri la cerimonia laica con la lettera di Sofia a cui ha dato voce però l’amica Federica Cupelli. La musica della band del geometra ucciso da un malore, l’uscita dei feretri sulle note di ’Bella ciao’ ...lanazione

