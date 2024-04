Luigi Beretta | l’alpino che continua ad allenare la sua squadra di calcio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Il campo didove gioca la “sua“dista 500 metri da casa. Una specie di segno del destino per il carugatese, 77 anni a luglio, uno che ha sempre avuto un debole per il mondo del pallone. E qui ha cercato il suo spazio vitale, dapprima da giocatore, poi da allenatore., lattoniere in pensione, come difensore ha militato in diverse formazioni dilettantistiche. Tra queste anche la Giana, quando la compagine di Gorgonzola non bazzicava ancora i campionati professionistici. Nella stagione 1986-1987, dopo aver appeso le scarpe con i tacchetti al chiodo, inizia la carriera di tecnico. Perché il, ad abbandonare questo ambiente, non ci pensa proprio. Infatti, quando gli propongono dila formazione di...